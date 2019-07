Neue "Hütte" ist fertig

Die feierliche Einweihung der neuen Mehrzweck-"Hütte", der Primizsegen durch Neupriester Markus Grasser und das Sommerfest mit "Oldies but Goldies" - am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, stehen in der Pfarrei St. Josef Wilhelmsthal mehrere Highlights an.

Der Wilhelmsthaler Walter Preuß, der schon 2017 für den beliebten Weihnachtsmarkt der Pfarrei neue Verkaufsbuden gebaut hatte, war nun in Sachen Weihnachtsmarkt erneut aktiv. In unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden errichtete er eine neue Mehrzweck-"Hütte" im Pfarrgarten als Geschenk an die Pfarrei. Das Gebäude dient als Lagermöglichkeit beziehungsweise zum Unterstellen und Aufwärmen der Weihnachtsmarktbesucher bei Regen oder Schnee. Am Freitag erfolgt nun die Einweihung. Die Eucharistiefeier beginnt an diesem Tag bereits um 18 Uhr. Im Anschluss wird die "Hütte" feierlich durch Pfarrer Raube eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben. Hierzu ergeht ebenso herzliche Einladung wie zum Sommerfest der Pfarrei, das am Samstag um 17 Uhr mit der Eucharistiefeier mit Neupriester Markus Grasser und dem Primizsegen beginnt. Ab 19 Uhr ist Festbetrieb. Der Abend steht unter dem Motto "Oldies but Goldies" - heuer erstmals mit dem "Singer and Songwriter" Harald Kalamala. Zu den gewohnten Grillspezialitäten gibt es wieder hausgemachte Pizza. hs