Neue Heimat in der Fränkischen gefunden

Seinen 90. Geburtstag beging Otto Roßmeisl bei bester Gesundheit. Der aus Tschechien stammende Jubilar kam 1947 mit seiner Familie als Heimatvertriebener nach Deutschland. Erste Station war die Fränkische Schweiz, die Familie kam in Behringersmühle unter. Dann ging es weiter nach Aschaffenburg, bis Otto Roßmeisl schließlich wieder in den Landkreis Forchheim zurückkehrte und sich in Bammersdorf niederließ. Dort baute er gemeinsam mit seiner Frau Helga ein Eigenheim.

Das Ehepaar betrieb ein Gewerbe, fertigte Illustrationen und druckfertige Reinzeichnungen. Unter anderem auch Etiketten für große Weinbetriebe. 2002 verstarb seine Frau, 2005 musste Otto Roßmeisl sein Haus in Bammersdorf aufgeben und zog nach Eggolsheim in die Bahnhofssiedlung. Dort lebt er zufrieden gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Brigitte. Der 90-Jährige geht gerne spazieren, auch weitere Strecken bis zu zehn Kilometer wandert er noch. Zuhause kümmert er sich um die Katzen und genießt seinen Lebensabend.

Zum runden Geburtstag sprach Dritter Bürgermeister Günter Honeck die Glückwünsche der Marktgemeinde Eggolsheim aus, Landrätin Rosi Kraus überbrachte ein Präsent seitens des Landkreises. erl