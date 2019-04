Neue Heimat gesucht

Die beiden Glatthaarmeerschweinchen Antonia und Urmel sind schon länger ein Paar. Zwischendurch war ihr Glück durch eine ungewollte Trächtigkeit unterbrochen. Inzwischen ist Urmel kastriert und die zwei sind wieder vereint. Nun suchen sie ein Zuhause in einem großen Außengehege. Interessenten können sich telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr ans Tierheim Bamberg wenden, per E-Mail an info@tierheim-bamberg.de oder über www.Tierheim-Bamberg.de. Foto: privat