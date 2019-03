Neue Halle soll heuer bezogen werden

Die 200 Mitglieder zählende Feuerwehr Stockheim beeindruckte bei der Jahreshauptversammlung sowohl Landrat Klaus Löffler als auch Bürgermeister Rainer Detsch. Landrat Klaus Löffler war voll des Lobes und des Dankes und drückte seine Wertschätzung für so viel ehrenamtliches Engagement und Idealismus seitens der Aktiven wie aber auch des Feuerwehrvereins aus.

Die zentrale Lage an B 85 und B 89, Staatsstraße und mehreren Industriebetriebe machten eine Rund-um-die-Uhr-Einsatzbereitschaft mit technisch guter Ausrüstung wie auch qualifiziert ausgebildeter Wehrleute erforderlich, hob der Landkreischef hervor. In Stockheim werde bei der Feuerwehr großartige Arbeit geleistet, vor allem die Jugend- und Kinderfeuerwehrbetreuung sei sehr begrüßenswert und lobenswert, so Landrat Löffler. Er und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger konnten Diana Hergenröther, Timo Schneider und 1. Kommandant André Friedrich das staatliche Ehrenzeichen des Freistaates Bayern mit Urkunde für 25- jährigen Dienst in der Feuerwehr verleihen.

Folgende Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft konnte der Sprecher des Vorstandsteams Renald Steger vornehmen: 50 Jahre Treue Gerhard Ramming. 40 Jahre: Klemens Wachter (er war auch zwei Wahlperioden 1. Vorsitzender). 25 Jahre Timo Schneider. Kommandant André Friedrich sprach Beförderungen aus: zum Feuerwehrmann Sebastian Löffler, Oberfeuerwehrmann Patrick Neubauer, Hauptfeuerwehrfrau Laureen Kaim, Diana Hergenröther, Hauptfeuerwehrmann Felix Schwabe, Löschmeister Frank Hergenröther, Oberlöschmeister Markus Seubert. Ehrungen für zehnjährige Dienstzeit: Andreas Scherer, Luisa Rebhan. 30 Jahre Dienstzeit: Frank Hergenröther, Frank Wich. Mit dem Ehrenkreuz in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Kronach wurde Markus Seubert für seine Verdienste im Feuerwehrwesen durch KBR Ranzenberger ausgezeichnet.

Stellvertretender Kommandant und Arbeitsgruppenleiter Christian Rebhan informierte über den Stand einer neuen Halle, der sogenannten Scholzhalle, die man nach einigen Umbauarbeiten noch in diesem Jahr beziehen möchte. Bürgermeister Rainer Detsch war zuversichtlich, dass man im Spätherbst in die so sehnsüchtig erwartete Scholzhalle einziehen kann. Ausdrücklich sprach sich der Rathauschef für den Erhalt der sieben Feuerwehrstandorte in der Bergwerksgemeinde aus. Es gelte lediglich, Strukturen an die Herausforderungen anzupassen.

Kommandant André Friedrich bestach mit einer eindrucksvollen Leistungsbilanz. Die 60 Aktiven waren bei 41 Einsätzen und 69 Übungen gefordert. Es konnten durch das schnelle Eingreifen sechs Menschenleben gerettet werden.

Für die Jugendfeuerwehr berichtete Fabian Rebhan von außergewöhnlichen Erfolgen bei Wettbewerben. Diana Hergenröther konnte von zahlreichen Aktivitäten der Kinderfeuerwehr berichten. Verein und Aktive arbeiten gut zusammen. Sechs Kinder konnten in die Jugendfeuerwehr übernommen werden und drei Jugendliche, Tion Horn, Jan Friedrich, Fabian Völk, wurden zu Feuerwehranwärtern und Bastian Fischer zum Feuerwehrmann ernannt. Abschließend stellte der Kommandant fest, dass die Feuerwehr Stockheim eine starke Truppe ist, die gut zusammenhält. Vorstandssprecher Renald Steger informierte, dass die Feuerwehr Stockheim 200 Mitglieder zählt, davon sind 13 Frauen, 162 Männer, 14 Jugendliche (12 bis 18 Jahre) und 11 Kinder (6 bis 11 Jahre).

Die Termine der kirchlichen Veranstaltungen Fronleichnam, Kirchweih und Volkstrauertag wurden, wie alle Jahre, wahrgenommen und es wurde mit einer Abordnung daran teilgenommen. Auch bei den örtlichen Festlichkeiten Schützenfest und Barbarafeier war die Feuerwehr vertreten.

Auf Kreisebene wurden die Feuerwehrfeste in Burggrub, Gifting, Mitwitz und Thonberg besucht. Johannifeuer und ein Weinfest zugunsten der Kinderfeuerwehr nannte er als weitere Veranstaltungen des Vereins. eh