Am Montag, 4. November, findet um 19.30 Uhr im Rathaus eine Gemeinderatssitzung statt. Dabei geht es um einen Antrag auf Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle in Hegnabrunn, die Flurneuordnung in Neuenmarkt-Ost und Schlömen und die Widmung der Straße im Baugebiet "An der Steigengasse". Der Digitalfunk und Baumkontrollen sind weitere Themen. red