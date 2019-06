Am Freitag, 28. Juni, wird erstmalig über eine neue Wählervereinigung informiert, die in Großenseebach zur nächsten Kommunalwahl antreten wird: Miteinander für Großenseebach (MfG). Der Informationsabend findet im Sportheim in Großenseebach, Hannberger Weg, statt und beginnt um 19 Uhr. Neben der Vorstellung der Ziele und Werte von MfG wird auch über die Tätigkeit als Gemeinderat informiert, um die Neugier auf ein Ehrenamt in der Kommunalpolitik zu steigern. red