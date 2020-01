Neue Gruppe "Offener Maltreff" in Forchheim

Der Treffpunkt Aktive Bürger (TAB) bietet die neue Gruppe "Offener Maltreff" an. Ob abstrakt oder gegenständlich - in der Gruppe wird miteinander gemalt, voneinander gelernt und Rückmeldung gegeben. Getroffen wird sich jeden ersten und dritten Freitag im Monat für etwa drei Stunden im Treffpunkt Aktive Bürger in der Nürnberger Straße 15. Die Materialien bringt jeder selbst mit. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen erfolgen telefonisch unter 09191/66220 oder via E-Mail an sb-fo@gmx.de. red