Neue Gruppe im Aufbau

Gemeinsam mit der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs möchte sich die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. engagieren und in Bayreuth einen "Treffpunktplus" für junge Betroffene aufbauen. Deshalb sind alle jungen Erwachsenen mit Krebs (19 bis 39 Jahre), die Interesse an Kontakt zu Gleichbetroffenen haben, zu einem Treffen eingeladen. Das Treffen ist am Freitag, 18. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in der Psychosozialen Krebsberatungsstelle, Maximilianstraße 52 - 54 in Bayreuth. Infos unter 0921/1503044 oder unter kbs-bayreuth@bayerische-krebsgesellschaft.de. red