Neue Gruppe für Alleinerziehende

Die Kontaktstelle Selbsthilfe sucht auf Anfrage einer Betroffenen noch weitere alleinerziehende Eltern, die Interesse an einem Austausch mit Gleichgesinnten haben. Mit anderen alleinerziehenden Eltern über Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Kindern, Erziehung oder Freizeitgestaltung zu sprechen, kann neue Möglichkeiten aufzeigen und Hilfe für die momentane Lebenssituation bieten. Wer Interesse an einer Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende hat, kann sich bei der Kontaktstelle Selbsthilfe melden unter Telefon 09561/ 892576 oder per E-Mail: selbsthilfe@coburg.de. red