Neue Gremien

In der Grundschule am Mönchsturm Hammelburg fanden sowohl die Klassenelternsprecherwahlen als auch die Elternbeiratswahl statt. Folgende Erziehungsberechtigte wurden in den einzelnen Klassen zum Klassenel-ternsprecher gewählt: Andrea Hofstetter (1a), Andreas Schleich (1b), Molnar Shadi (1c), Lilian Wolf (2aG), Heidrun Hirt (2b), Dr. Carolin Zufraß (2c), Marco Hohmann (2d), Christina Klischew (3aG), Nadine Meder (3b), Nadine Hauk (3c), Mari Bagakashvili (3d), Ronja Golling (3e), Eva-Maria Schlereth (4a), Madeleine Fachinger (4b) sowie Alexandra Massing (4c).

Der Elternbeirat an Grundschulen wurde heuer erstmals für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Neu im Gremium - und direkt in das Amt der Vorsitzenden gewählt - ist Dr. Carolin Zufraß. Ihr zur Seite steht als Stellvertreterin Bianca Brux, die bereits letztes Jahr im Elternbeirat aktiv war. Kristin Fella und Tanja Hutzelmann wurden in ihren Ämtern als Schriftführerin bzw. als Kassier wiedergewählt. Weitere Mitglieder des Elternbeirats sind Theresia Fietzek, Kerstin Körber, Christina Miller, Oliver Möller, Silke Schäfer, Franziska Schuster, Michaela Seufert sowie Andreas Schleich.

Dank für Unterstützung

Schulleiterin Simone Albert bedankte sich bei den verbliebenen und scheidenden Elternbeiräten unter anderem für die Organisation des rundum gelungenen Spendenlaufes, für die Unterstützung beim "Lauf dich fit"-Projekt und den "Löwenstark"-Tag. Besonderer Dank ging an Claudia Feeser und Sandra Lutz, die sich als Vorsitzende bzw. Stellvertreterin und vorher bereits jahrelang als Mitglieder im Elternbeirat engagiert hatten. red