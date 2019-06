Neue Gottesdienst-Beauftragte ausgesandt

Acht neue Gottesdienst-Beauftragte aus dem gesamten Landkreis Bad Kissingen wurden in Thulba feierlich ausgesandt. Domkapitular Dr. Helmut Gabel nahm das Gelöbnis von Birgit Albert aus Eltingshausen, Marietta Bomblies und Eleonore Richler aus Bad Kissingen, Walter Fronczek aus Bad Brückenau-Römershag, Claudia Kolb aus Reith, Christina Scheit und Daniela Schmidt aus Garitz sowie Melanie Walter aus Gefäll am Altar der altehrwürdigen Pfarrkirche St. Lambertus entgegen. "Ja, wir sind bereit", antworteten die Beauftragten, als sie ihre Urkunden entgegennahmen.

Eineinhalb Jahre Ausbildung liegen hinter den neuen Gottesdienst-Beauftragten. Auch in Zukunft werden sie regelmäßig einen Teil ihrer Freizeit diesem Ehrenamt opfern. "Ich bin da so hineingerutscht und habe das gar nicht geplant", sagt Christina Scheit gegenüber der Zeitung. Erst so allmählich habe sie gemerkt: "Das ist auch mein Weg, der viel geben kann." Den Menschen berühren können durch die Gottesdienste und selbst ein Stück weit zum besseren Menschen werden, das sei ihr wichtig geworden. Auch als Stadträtin (SPD) von Bad Kissingen sei sie viel in Beschlag genommen, bestätigt Scheit.

Gottesdienst-Beauftragte dürfen sogar Beerdigungen begleiten. "Lediglich die Sakramente sind bei ihnen außen vor", sagt Domkapitular Gabel. Diese Beauftragten seien in Zeiten des bestehenden Pfarrermangels höchst willkommen. Sie übernehmen Verantwortung in der Liturgie im Auftrag des Bischofs und in Kooperation mit den hauptamtlichen Seelsorgern. Der Einsatz der Gottesdienst-Beauftragten ist an Sonntagen ohne Eucharistiefeier und an Werktagen vorgesehen.

Freilich war auch Pastoralreferent Bernhard Hopf als Konzelebrant unter den Feiernden. Ihm dankten die Gottesdienst-Beauftragten bei einem Empfang nach dem Gottesdienst im Hof der Propstei für ihre Ausbildung. Getragen werden die Gottesdienst-Beauftragten von ihren beheimaten Kirchengemeinden. Entsprechend groß war die Anzahl der Besucher an dem Festgottesdienst in der St.-Lambertus-Kirche, die allein schon durch ihre historische Bauart eine besondere Atmosphäre ausstrahlt.