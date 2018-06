Neue Gewerbegebiet-Entlastungsstraße ist bald fertig

Die Stadt Haßfurt kann bald eine neue Straße einweihen und offiziell für den Verkehr freigeben. Die Trasse, die das Gewerbegebiet Ost vom Verkehr entlasten soll, steht vor der Fertigstellung. Die Stadt hat den Termin für die Segnung und Freigabe bereits festgelegt: Am Montag, 23. Juli, wird die Straße eröffnet. Mit der 364 Meter langen und rund 1,4 Millionen Euro teuren Straße bekommt Haßfurt eine zweite Zu- und Abfahrt für das Gewerbegebiet Ost. Sie wird an die Straße Haßfurt-Ebern nahe dem Ortseingang von Haßfurt angebunden. Mit der neuen Trasse soll die bisher einzige Zu- und Abfahrt zum Gewerbegebiet über die ehemalige Bundesstraße 26 entlastet werden. Unser Bild entstand am Freitag bei den Asphaltierungsarbeiten nahe der Einmündung. Foto: Klaus Schmitt