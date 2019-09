Neue Geschäftsstelle des Maschinenrings

Die neue Geschäftsstelle des Maschinen- und Betriebshilfsrings Fränkische Schweiz in der Raiffeisenstraße 110 in Aufseß wird am Sonntag, 8. September, von 10 bis 17 Uhr eingeweiht. Der Maschinenring ist seit 1. Juli in seine neuen Räume eingezogen. Die Mitarbeiter möchten dabei mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Für Verpflegung wird durch verschiedene Vereine der Gemeinde Aufseß gesorgt. Es wird außerdem Spezialtechnik aus Bereichen der Land- und Forstwirtschaft sowie der Grundstückspflege ausgestellt und vorgeführt. Zudem stehen Fachleute verschiedener Organisationen der Land- und Forstwirtschaft für Gespräche zur Verfügung. Für die kleinen Festbesucher hat sich der Veranstalter auch etwas einfallen lassen. Um 13 Uhr findet die offizielle Einweihung und Segnung der Räume statt. red