Neue Geschäftsführung will Franken-Akademie noch attraktiver machen

Nach über 25 Jahren hat die Franken-Akademie Schloss Schney eine neue Geschäftsführung. Martin Michael Lang hat am 1. März Klaus Hamann abgelöst. Er wird von Direktionsassistentin Jennifer Thiem unterstützt, die ihren Dienst schon im Oktober antrat.

Lang kann auf eine mehrjährige Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr blicken. Anschließend war er bis Ende Februar als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für politische Philosophie und Ideengeschichte der Universität Regensburg beschäftigt, wo er im Juli 2017 auch sein Dissertationsprojekt über die Demokratie in Brasilien abschloss.

Jennifer Thiem stammt aus Neuensee. Sie studierte an der Fachhochschule Köln und an der Universität Bamberg. Die 38-Jährige kann auf eine langjährige Tätigkeit und Erfahrung im Bereich der Erwachsenenbildung zurückblicken.Thiem ist begeisterte Bergsteigerin und Outdoor-Fitness-Trainerin.

Die neue Geschäftsführung möchte gemeinsam auftreten und die Kultur des Teamgedankens vorleben. Die Franken-Akademie und ihre Angebote in der Region weiter bekanntzumachen und fest zu verankern, nennt der Geschäftsführer einen Schwerpunkt seiner Arbeit. Dazu möchte er mit seinem Team auch nach außen attraktiver auftreten. Einen weiteren Schwerpunkt sieht Lang in der Weiterentwicklung der Bildungsangebote für eine breite Schicht der Bevölkerung. Auch die Etablierung eines Promotionskollegs für Universitäten will die neue Geschäftsleitung 2020 realisieren. Die Bundeswehr soll eine Zielgruppe in der politischen Bildungsarbeit bleiben.

Die Franken-Akademie ist ein seit 68 Jahren bestehendes Bildungs- und Tageshaus mit dem Kernauftrag der politischen Bildung. Die Einrichtung ist als gemeinnützig anerkannt und steht in freier Trägerschaft durch einen ehrenamtlich besetzten Vorstand. Mit 122 Betten und zehn Tagungsräumen mit moderner Technik kann die Akademie nahezu jeden Veranstaltungswunsch bedienen.

Politische Bildung das "Herz"

Das "Herz" ist aber die politische Bildungsarbeit. Mit der neuen Geschäftsführung will der Vorstand das Haus weiterentwickeln. Darüber hinaus ist es offen für Familienfeiern sowie Veranstaltungen von Vereinen oder Betrieben.

"Wir haben in das gesamte Objekt in den letzten Jahren enorm investiert", erklärte die Vorsitzende der Franken-Akademie, Susann Biedefeld. Auch in Zukunft solle die Attraktivität des Bildungsanbieters gewährleistet bleiben. Barrierefreiheit spiele dabei eine große Rolle. So seien noch in diesem Jahr der Ausbau von zwei Zimmern und der Einbau einer barrierefreien Toilette geplant. 75 000 Euro solle das Ganze kosten.

Auch die gute Küche der "Schlossschänke" steht an den Wochenenden für die Bevölkerung offen. Sie bietet eine regionale und saisonale Speisekarte.

Rund 11 000 Tagungsgäste besuchen jedes Jahr das umfangreiche Seminarangebot auf Schloss Schney. gst