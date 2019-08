Neue Gemeindeassistentin in Burkardroth

Annemarie Göbel (27), derzeit Gemeindeassistentin im Berufspraktischen Jahr in der Pfarreiengemeinschaft "Heilige Dreifaltigkeit, Aschaffenburg", ist mit Wirkung zum 1. September 2019 als Gemeindeassistentin für die Pfarreiengemeinschaft "Der Gute Hirte im Markt Burkardroth" angewiesen worden.

Göbel wurde 1991 in Werneck geboren und wuchs in Arnstein auf. Nach dem Abschluss an der Max-Balles-Hauptschule in Arnstein absolvierte sie eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Kinderpflegerin in Würzburg.

Von 2010 bis 2013 studierte Annemarie Göbel an der Fachakademie für Sozialpädagogik Sankt Hildegard in Würzburg und schloss als staatlich anerkannte Erzieherin ab. Anschließend arbeitete sie als Erzieherin im Montessori Weltkinderhaus in Würzburg.

Von 2015 bis 2018 studierte sie an der Fachakademie für Pastoral- und Religionspädagogik Margarete-Ruckmich-Haus in Freiburg. Seit September 2018 wirkt Annemarie Göbel als Gemeindeassistentin im Berufspraktischen Jahr in der Pfarreiengemeinschaft "Heilige Dreifaltigkeit, Aschaffenburg". pow