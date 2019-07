Kasendorf 09.07.2019

abwasserverband

Neue Gebühren

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal tagt am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Kasendorf. Tagesordnungspunkte sind unter and...