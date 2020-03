Neue Fundtiere im Tierheim

Zwei Fundtiere sind neu ins Tierheim Forchheim gekommen. Am Freitag wurde ein schwarzes weibliches Kaninchen (Bild) in Neunkirchen am Brand aufgegriffen. Am nächsten Tag wurde ein alter schwarzer kastrierter Kater in Bammersdorf, Brunnfeld, gefunden. Die Tiere warten im Tierheim in Forchheim auf Abholung. Foto: Tierheim