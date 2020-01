Neue Freiräume

Stadtrat Ralf Verholen (Kleinwenkheim) ist 2008 für die Freien Wähler in Münnerstadt angetreten. Er wollte als Zugereister seine neue Heimat umfangreich kennen lernen. "Die Idee dabei an Entscheidungen teilnehmen zu können, dieses schöne Fleckchen Erde zu verbessern, war der Ansporn", betont Verholen. In seiner Zeit als Stadtrat sei es ihm gelungen, seine Heimat kennen zu lernen und mit zu gestalten. "Toll war es, neue Menschen kennen zu lernen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Das ist in der heutigen digitalen Welt etwas sehr positives und bereicherndes", stellt Ralf Verholen fest. Es gibt mehrere Gründe, weshalb er nicht mehr kandidieren wird. Er möchte mehr Familienzeit und Freiräume für Hobbys schaffen. Er hat aber auch keine Lust mehr auf "Auseinandersetzungen, Gehader, Zerwürfnisse, Streitigkeiten, Dispute, Zwistigkeiten, die sich sogar bis auf mein Familienleben niedergeschlagen haben, nur weil man politisch anderer Meinung ist", erklärt der Kleinwenkheimer. Und er nennt eine berufliche Veränderung als Grund. Seine Devise sei immer gewesen: "Das Beste für Kleinwenkheim und Münnerstadt". Verholens Dank gilt der Stadtverwaltung und allen Kleinwenkheimern für ihren Einsatz und seiner Familie, voran seiner Frau, die oft manchen Frust von ihm ertragen musste.

eik/Foto: Selfie Ralf Verholen