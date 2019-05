Am Sonntag, 2. Juni, erhält die neue Feuerwehrpumpe der Feuerwehr in Weißenbrunn im Rahmen des Familienfestes den kirchlichen Segen. Der Festbetrieb beginnt um 11.30 Uhr mit dem Mittagessen. Um 14 Uhr wird bei einer ökumenischen Andacht mit Pater Rudolf Theiler und Pfarrer Bernd Grosser die Pumpe gesegnet. Umrahmt wird das Ganze durch die Blaskapelle Hofstetten. Am Nachmittag stehen für die Kinder eine Hüpfburg und Kinderschminken auf dem Programm; für das leibliche Wohl wird gesorgt. red