Neue Fahrzeuge für die Wehr

Gleich zwei neue Fahrzeuge stellte die Feuerwehr Eyrichshof am Sonntag in Dienst. Das eine, ein Mannschafts-Transportwagen, war vom Feuerwehrverein der Eyrichshöfer Wehr finanziert worden. Das andere, ein Tragkraftspritzen-Fahrzeug mit Wassertank (TSFW), war von der Stadt gekauft worden. Denn das alte Fahrzeug, das schon gebraucht angeschafft worden war, hatte immer höhere Reparaturkosten verursacht. Zudem waren auf Grund des Alters, auch im Bereich der Sicherheit der Mannschaft große Defizite aufgelaufen. Auf Dauer also ein untragbarer Zustand, wie Kommandant Manuel Prediger den versammelten Festgästen erklärte. Umso erfreuter waren die Eyrichshöfer, als der Stadtrat 2017 beschloss, vorzeitig ein neues Fahrzeug zu beschaffen.

Immerhin rund 115 000 Euro teuer war diese Neuanschaffung, auch wenn für die Stadt dank eines Zuschusses von knapp 39 000 Euro nur etwa 75 000 Euro zu Buche schlugen, wie erster Bürgermeister Jürgen Hennemann ausführte.

"Nicht alltägliche" Leistung

Auch Kreisbrandinspektor Thomas Habermann gratulierte und bedankte sich besonders beim Feuerwehrverein in Eyrichshof. Denn "es ist nicht alltäglich, dass ein Verein so etwas schultert". Damit meinte er die Neuanschaffung des Mannschafts-Transportwagens. Dies war dem Verein aber auch nur dank großzügiger Spenden sowie dem Einsatz der Mitglieder, vor allem bei Verkehrsregelungen und Parkplatzdienst bei Großveranstaltungen im Ort, möglich. So war sogar noch eine Garage für das neue Fahrzeug drin. kb