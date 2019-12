Neue Fahrpläne beachten

Am Sonntag, 15. Dezember, steht beim Bahnbetreiber Agilis der große Fahrplanwechsel an. Im Netz Nord kommt es bei diesem Fahrplanwechsel lediglich zu kleineren Veränderungen einzelner Züge. Nicht betroffen davon ist die Wiesenttalbahn von Forchheim nach Ebermannstadt.

Die Verbesserungen wurden laut Agilis-Pressemitteilung in enger Abstimmung mit der Bayerischen Eisenbahngesell-schaft, die den Schienenpersonennahverkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert, umgesetzt. Die neuen Fahrpläne sind ab sofort auch in den Agilis-Zügen und bei allen bekannten Auslagepartnern erhältlich (Reisezentren etc.). Auf der Agilis-Internetseite stehen sie zudem zum Download bereit unter www.agilis.de/fahrplaene.

Geänderte Preise

Mit dem Fahrplanwechsel gelten zudem geänderte Ticketpreise. Eine Einzelfahrt für einen Erwachsenen ohne Ermäßigung von Forchheim nach Ebermannstadt beispielsweise kostet nun 4,92 Euro (gemäß Tarif des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg/VGN). Details hierzu gibt es im Netz unter www.agilis.de/tickets. red