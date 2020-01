Neue Euphorie dank Heß

Am 12. Spieltag gastiert der PSV Franken Neustadt am Samstag ab 11.30 Uhr in Bad Langensalza. Die neue Euphorie im Lager des PSV hängt zweifelsfrei an Neuzugang Julian Heß. Der 31-Jährige ist der Hoffnungsträger auch beim anstehenden schweren Spitzenspiel in der Rosenstadt. Im direkten Match um Rang zist der PSV dennoch in der Außenseiterrolle, da die Thüringer ihre sechs Heimpartien allesamt souverän gewinnen konnten.

2. DCU-Bundesliga

ThSV Bad Langensalza - PSV Franken Neustadt

Vor allem Marcus Elstner ist auf seinem Geläuf kaum zu halten. Mit 988 Holz Heimschnitt machte er schon öfters den Unterschied und hat mit Heiko Zenker und Fabian Backhaus noch zwei starke Gehilfen. Beim PSV ist die Aufstellung beim Spiel über sechs Bahnen noch unsicher. Gesetzt ist das Quartett Michael Moosburger, Jürgen Bieberbach, Dietmar Gäbelein und Julian Heß. Mit Sascha Hammer meldete sich eine weitere Stammkraft nach überstandener Verletzung zurück. Somit haben die Verantwortlichen die schwere Wahl, ob sie auf Jochen Geiger, Michael Lohrer oder Bastian Bieberbach setzen.

Letzterer ist auf jeden Fall heiß: "Wir freuen uns auf ein tolles Duell mit einem starken Gegner und wollen den Saisonendspurt positiv einleiten." Angesichts der bisherigen Leistungen des ThSV streben die Puppenstädter ein Resultat um die 5600 an, um die Punkte entführen zu können. Das Derby von Spitzenreiter Bayreuth in Goldkronach ist auf 15. Februar verlegt.

Die Aufgebote

ThSV Bad Langensalza: Rinaldo Schaller (Heimschnitt 909), Heiko Zenker (920), Fabian Backhaus (945), Rüdiger Markerdt (919), Marcel Keimling (872), Marcus Elstner (988), Maik Friedrich (888).

PSV Franken Neustadt: Michael Moosburger (Auswärtsschnitt 926), Sascha Hammer (937), Jürgen Bieberbach (918), Julian Heß (kein Spiel bisher), Michael Lohrer (921), Dietmar Gäbelein (945), Bastian Bieberbach (917), Jochen Geiger (880). nh