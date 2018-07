Neue Energien stehen im Mittelpunkt

red



In Zeiten der Digitalisierung und der unbändigen Schnelligkeit der Medien, stetig steigender Terminen und Aufgaben jedes Einzelnen ist auch die persönliche Fortbewegung des Menschen wichtiger denn je. Nach dem viel diskutierten Abgasskandal stehen neue Energien im Mittelpunkt einiger Gespräche. Die Frauen-Union will dem Ganzen auf den Zahn fühlen und fragt "Mobilität heute - und morgen?". Der Vortrag findet statt am Dienstag, 10. Juli, um 19 Uhr im "Bayrish Pub".