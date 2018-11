Neue Energie für Lagarde-Quartier

Auf dem Bamberger Konversionsquartier "Lagarde" soll eines der innovativsten Wärme- und Energieversorgungssysteme Deutschlands entstehen. Mindestens 50 Prozent des Energiebedarfs soll aus regenerativen Quellen stammen. Ob das ambitionierte Projekt realistisch ist, soll eine Machbarkeitsstudie klären, die mit rund 480 000 Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird. Darüber informieren die Stadtwerke Bamberg in einer Pressemitteilung.

Geht es nach den Vorstellungen eines Konsortiums aus Stadtwerken Bamberg, dem Kasseler Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), der Universität Bamberg und der BUILD.ING Consultants + Innovators GmbH (BCI) aus Nürnberg könnte die Energie für das 20 Hektar große Lagarde-Quartier mit seinen ensemblegeschützten Backsteingebäuden schon in wenigen Jahren zum größten Teil aus regenerativen Quellen stammen. "Wärme aus der Erde und Strom vom Dach, Energieverbraucher und -erzeuger vollständig digital vernetzt - und Mobilitätsangebote, die die Anschaffung eines eigenen Autos überflüssig machen", schwärmt Projektleiter Stefan Loskarn von den Stadtwerken Bamberg: "Unser Ziel ist eine integrierte Lösung für eine umweltfreundliche, bedarfsgerechte und zukunftssichere Quartiersversorgung - nicht nur mit Energie, sondern auch mit Mobilitätsangeboten und Telekommunikationslösungen".

Intelligente Vernetzung

Wie realistisch die Visionen sind, soll eine Machbarkeitsstudie analysieren, die insbesondere das Potenzial und die Wirtschaftlichkeit eines Wärmenetzes der vierten Generation untersucht. Dieses zeichnet sich durch einen besonders hohen Nutzungsgrad an erneuerbaren Energien aus. Der wird durch die Nutzung von Speichern, Sektorenkopplung sowie intelligente Vernetzung aller vorhandenen Gebäude und Anlagen erreicht. Vorgabe ist, dass mindestens 50 Prozent der Wärme regenerativ - am besten vor Ort - erzeugt werden; nur zur Abdeckung von Spitzen und Absicherung der Versorgung soll das in der Nähe liegende Fernwärmenetz eingesetzt werden.

Mit einer Fläche von 20 Hektar ist das Lagarde-Quartier im Bamberger Osten eines der größten innerstädtischen Infrastrukturprojekte Deutschlands. Wo bis zum Jahr 2014 die US Army stationiert war, sollen in den kommenden Jahren bezahlbarer Wohnraum für 1000 Menschen und Flächen für Gewerbe, Dienstleistungen, Kultur und soziale Einrichtungen entstehen. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD): "Die Lagarde soll in mehrfacher Hinsicht Vorbildcharakter bekommen: Zum einen wegen seiner Nutzung als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum - aber auch wegen seines innovativen Energie- und Mobilitätskonzepts, das die Stadtwerke im Auftrag der Stadt entwickeln und umsetzen werden."

Die Herausforderung im Fall Lagarde bestehe laut Stadtwerke darin, dass eine solche Infrastruktur nicht "auf der grünen Wiese" mit modernen Neubauten, sondern innerhalb einer bestehenden städtischen Infrastruktur und einer vorhandenen Gebäudestruktur aufgebaut werden müsse. Da das Gelände mitten in der Stadt liege, gebe es keine Optionen, Flächen außerhalb zur Erzeugung von Energie zu nutzen. "Unsere zweite Herausforderung besteht darin, dass die bestehenden Altbauten ebenso in das Wärmesystem integriert werden müssen wie modernste Neubauten mit gänzlich anderen Wärmebedarfen", sagt Michael Fiedeldey, Geschäftsführer der Stadtwerke. "Die Förderzusage für das "Modellvorhaben Wärmenetzsystem 4.0" schafft uns daher Spielraum, das energetische Konzept für die Quartiersentwicklung ganz neu zu denken." Bereits im kommenden März sollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen und als Basis für die Umsetzung dienen.

Zwei Fragen im Mittelpunkt

Gegenstand der Untersuchungen ist einerseits die Frage, welche Art der Energieerzeugung ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Denkverbote gebt es keine: "Vieles ist möglich - zum Beispiel die Energiegewinnung aus Erdwärme, die Nutzung von Abwärme aus Abwasser oder Industrie oder die Wärmeerzeugung über Solarthermie", sagt Loskarn.

Neben der regenerativen Energieerzeugung wird als zweiter Baustein des innovativen Energiekonzepts für das Quartier auch die effiziente Speicherung und Verteilung der vorhandenen Energie untersucht. Mittels Sektorenkopplung soll die Energie besonders effizient bereitgestellt werden. red