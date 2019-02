Neue Dienstleistung der Stadt: Geburtsurkunde online bestellen

Vom Rechner zuhause oder per Smartphone online bestellen: Das erspart so manchen Weg und wird deshalb von vielen Bürgern gerne genutzt. Auch die Stadt Bamberg folgt im Rahmen ihrer "Digitalen Agenda" dem Trend und bietet zunehmend die Möglichkeit an, Dienstleistungen online zu bestellen. Jüngstes Baby, geboren Anfang des Jahres: die Online-Bestellung von Geburtsurkunden.

Einfacher geht's nicht: Wer unter www.stadt.bamberg.de auf "Online-Dienste" klickt, gelangt zur Online-Bestellung der Geburtsurkunde. Maske ausfüllen, bezahlen und schon versetzt sich der Antragsteller in die frohe Erwartung, bald das gewünschte Dokument in Händen halten zu können.

Ungefähr eine Woche dauert es dann, bis die Geburtsurkunde im Briefkasten liegt, weiß Robert Strauß, Leiter des Standesamtes. Seine Bilanz zum neuen Verfahren in der Pressemitteilung aus dem Rathaus fällt positiv aus.

Die Geburtsurkunde ist ein häufig nachgefragtes Dokument, das nicht nur zur Geburt eines Kindes, sondern auch für Erbangelegenheiten, Schuleinschreibung, Heirat, Bewerbungen und Rentenantrag benötigt wird. So verwundert es nicht, dass ab der Inbetriebnahme Mitte Januar bis Ende Januar bereits rund 150 Online-Bestellungen eingegangen sind.

Ohne lästiges Nachfragen

Für Robert Strauß positiv ist auch die Abwicklung. Dank der Maske sei der Antragsteller gehalten, seine Bestellung korrekt auszufüllen. Das spare lästige Nachfragen. Wer mit der Online-Bestellung nicht zurechtkommt oder keinen Computer hat, könne nach wie vor den Weg ins Rathaus wählen und die Geburtsurkunde bestellen.

Von den Bürgern wird erwartet, dass sich vieles online regeln lässt und die persönliche Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist. Dem will sich die Stadt Bamberg gemäß dem Motto "die Daten, nicht die Bürger sollen laufen" nicht verschließen und hat deshalb die "Digitale Agenda" aufgesetzt. "Die Stadt Bamberg hat sich mit ihrer ,digitalen Agenda' auf den Weg gemacht, um mehr Dienstleistungen für den Bürger auch digital anzubieten. Die Möglichkeit, Urkunden des Standesamtes online zu bestellen und auch zu bezahlen, passt da genau ins Bild. Die Prozesse werden für die Bürger schneller und komfortabler. Unsere Aufgabe ist es, das auch an vielen anderen Stellen zu erreichen. Daran arbeiten wir", erklärt Stefan Goller, Leiter des Referats für Wirtschaft, Digitalisierung und Beteiligungen, in der Mitteilung die Strategie der Stadt Bamberg. red