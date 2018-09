Neue Computer-Kurse für die Generation 50+

Schritt für Schritt am Computer fit: Das Seniorenbüro und die VHS starten neue PC-Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene der Generation 50+. Angeboten werden zum Beispiel "Leichter Einstieg in die PC-Arbeit", "Internet und E-Mail", "Fotobuch", "PC-Pflege" und "Einführung in WhatsApp". Die Kurse beginnen ab Montag, 24. September. Persönliche oder telefonische Beratung und Anmeldung Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr im Seniorenbüro Herzogenaurach in der Hinteren Gasse 32, oder unter der Telefonnummer 09132/737169. red