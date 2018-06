Neue Bushaltestelle ist eingerichtet

An der Landesstraße 3180 Schlüchterner Straße in Sinntal-Sterbfritz in Höhe des Grundstückes Schlüchterner Straße 33a wurde in beiden Fahrtrichtungen eine neue Bushaltestelle für den ÖPNV eingerichtet. Die Bushaltestelle wird ab kommenden Montag, 2. Juli, angefahren. Die An- und Abfahrtszeiten werden an der Bushaltestelle öffentlich ausgehängt. sek