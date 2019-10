Die Stadtwerke Lichtenfels weisen darauf hin, dass in Seubelsdorf in der Rudolf-Diesel-Straße eine neue Bushaltestelle eingerichtet wird. Diese wird von der Linie 1203 angefahren. Der ab 1. November gültige Fahrplan der Linie 1203 ist im Internet bereitgestellt oder im Stadtbus 1203 erhältlich. Die Fahrpläne an den einzelnen Haltestellen werden am 30. und 31. Oktober ausgewechselt. red