Neue Bündnis-Partner für "Die Familienstadt"

Von frühester Kindheit bis ins hohe Alter möchte die Stadt Coburg mit ihrem Bündnis für Familie generationenübergreifend die Situationen der Familien in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Handelns rücken. Am Freitag konnte Oberbürgermeister Norbert Tessmer drei neue Bündnispartner im "Bündnis Coburg - Die Familienstadt" begrüßen. Mit der Leise GmbH & Co. KG, RunningBros Coburg und Soroptimist International unterstützen nun insgesamt 79 Bündnispartner die Familienstadt Coburg, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Familienfreundlichkeit und Engagement für das Gemeinwohl ist bei Leise gelebte Tradition und ein Teil der DNA unseres Familienunternehmens. Aus voller Überzeugung sind wir deshalb gerne aktiver Partner des Bündnisses", erklärte Geschäftsführer Andreas Engel. Auch Oliver Sonnefeld von den RunningBros legte starke Argumente für den Beitritt vor: "Bündnispartner zu werden, bedeutet für uns, zur Attraktivität der Stadt Coburg beizutragen. Und das liegt uns sehr am Herzen. Mit dem Sparkassen-NightRun Coburg veranstalten wir alle zwei Jahre ein tolles Event für Groß und Klein." Bei Soroptimist International (SI) handelt es sich um die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen. "Wir fühlen uns nicht nur verpflichtet, sondern sind sehr stolz, für die Belange von Familien und insbesondere von Kindern aktiv im größten Netzwerk der Stadt Coburg tätig werden zu können", erklärte Andrea Schiele-Eberlein, die Präsidentin des SI-Clubs Coburg. red