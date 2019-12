Neue Broschüre erklärt die Initiative Rodachtal

"Wer ist und was macht die Initiative Rodachtal e.V.?" Die Antwort auf diese einfache Frage ist recht komplex. Einen Überblick ihres breitgefächerten

Portfolios hat die thüringisch-bayerische Kommunalallianz nun in einen handlichen Flyer mit dem Titel "Wir stellen uns vor" gepackt. Die kostenlose, achtseitige Broschüre ist ab sofort in den Rathäusern, den Tourist-Informationen und in der Geschäftsstelle der Initiative Rodachtal in Ummerstadt erhältlich. Bereits im Jahr 2001 schlossen sich fünf Kommunen aus Bayern und Thüringen zur Initiative Rodachtal zusammen. Damit hat das Bündnis in Sachen grenzübergreifender Partnerschaft echte Pionierarbeit geleistet. Mitglied in der heute über 50 000 Einwohner starken Allianz sind neben inzwischen elf Kommunen auch die Landkreise Coburg und Hildburghausen. Unter dem Motto "Vernetzen und Kräfte bündeln" ziehen die Partner im Schwerpunkt bei Handlungsfeldern wie Flächen- und Siedlungsmanagement, Erhalt der Baukultur, Förderung bürgerschaftlichen Engagements und Ausbau des Tourismus an einem Strang. Dazu gehörten Veranstaltungen wie das "Anradeln". Die gemeinsame Geschäftsstelle der Initiative befindet sich in Ummerstadt. red