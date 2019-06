Neue Bergwache erleichtert Arbeit

Einen Tag vor dem Ende des Bergs ließ sich aus Sicht des Bayerischen Roten Kreuzes Folgendes zum Verlauf sagen: Beim Berg 2019 gab es eine Einsatzsteigerung um ungefähr zehn Prozent gegenüber 2018. Das Rote Kreuz lag damit bei knapp 700 Patienten insgesamt. Zum Vergleich: 2009 waren es 430 gewesen.

Außergewöhnliche Spitzen gab es bei den Einsätzen am Pfingstsamstag und am zweiten Freitag, was laut Rettungsdienstleiter Thomas Heideloff vermutlich auf das Wetter zurück zu führen ist. Die Rettungstrupps kamen auf 180 Einsätze, was Durchschnitt ist. Die Transporte vom Berg liegen mit 115 ebenfalls im Durchschnitt. Das Niveau der Schwerverletzten liegt weiter bei ungefähr vier Prozent.

Es kamen knapp unter 4000 Helferstunden zusammen, in der Regel sind die BRK-Helfer bis gegen 1 Uhr auf dem Berg unterwegs bei Einsätzen. Die Wachen waren in den verschiedenen Schichten mit bis zu 42 Helfern besetzt. 60 Prozent der Einsätze sind zwischen 20 Uhr und Bergende.

"Insgesamt kann man sagen, dass es sich beim diesjährigen Berg um keinen außergewöhnlichen Berg handelt, von den zu versorgenden Verletzungsmustern ganz normal. Einige Verletzungsmuster (z.B. Treppensturz) sind unter Umständen auch witterungsabhängig, zum Beispiel durch Ausrutschen auf den Stufen", bilanziert Heideloff.

Alkoholisierte Jugendliche blieben aus BRK-Sicht absolut unauffällig mit fünf Vorfällen. Es kam zu keinen Rettungsinsel Einsätzen.

"Ein großer Gewinn für das BRK ist die neue Wache, dort konnte die Leistungsfähigkeit entsprechend den Bedürfnissen der Versorgungskapazitäten angepasst werden", lobt der Rettungsdienstleiter: "Die aufgetretenen Peak-Tage wären in der alten Wache im Behördenhof nicht zu bewältigen gewesen. Auch die Sozialräume für die ehrenamtlichen Helfer sind ein großer Gewinn."

Auch die Einsätze des zusätzlich vorgehaltenen Rettungswagens für den Nachberg in der Innenstadt hielten sich laut Heideloff in normalen Grenzen. Einsatzanlässe waren dabei Zustände wie Alkohol, Sturz, Gewalt, Psyche, die einzeln oder meistens in Kombination auftraten. Ein Umstand sei für die BRK-Berghelfer neu gewesen: Es gab mehrfach außergewöhnliches Lob von Besuchern - auch von Unbeteiligten an Einsätzen. "Wir sagen Danke für dieses Lob, es freut uns", schließt Heideloff seine Bilanz. red