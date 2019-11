Neue Bäume von alten Sorten

Mitglieder des Rotary-Clubs Haßfurt trafen sich jetzt zu einer Pflanzaktion. Hatte man schon im letzten Jahr in Abstimmung mit der Umwelt- und Naturschutzbehörde der Stadt Haßfurt 24 Obstbäume in der Gemarkung Unterhohenried gepflanzt, so wurde diese nun durch vier weitere Hochstämme ergänzt.

Ort des Geschehens war eine über vier Hektar große, landwirtschaftlich nicht genutzte Fläche am Solweg. Als Ausgleichsfläche ist sie Rückzugsgebiet für Flora und Fauna inmitten von intensiv genutzten , Getreide-, Mais- und Rübenäckern. Wie schon im letzten Jahr wurden für die Pflanzung ganz bewusst alte, regionale Sorten ausgewählt, auch die Resistenz gegen Trockenheit wurde berücksichtigt. Das extreme Wetter des zurückliegenden Sommers machte der Anpflanzung des letzten Jahres, die Fläche liegt an einem Südhang, sehr zu schaffen.

Einem befreundeten Landwirt aus Unterhohenried ist es zu verdanken, dass die Bäume überlebt haben. Mit einem großen Tank bewässerte er über Monate die Anlage und sicherte so ihren Bestand.

Die Anpflanzung wird jedes Jahr von den Rotariern erweitert. Für jedes Neumitglied wird ein Baum gepflanzt; für das Neumitglied eine schöne Erinnerung und für die Umwelt eine sinnvolle Bereicherung. red