Neue Auszubildende starten ins Berufsleben

Acht neue Auszubildende haben am Dienstag ihre Ausbildung beim Landkreis Haßberge begonnen. Julian Albert (Unterhohenried), Luisa Barth (Reckertshausen), Michelle Beppler (Knetzgau) und Lara Pradel (Hofheim) werden zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Henri Nicklaus (Löffelsterz) und Philipp Steppert (Gereuth) absolvieren die Ausbildung zum Straßenwärter.

Mit Hanna Albert (Unterhohenried) und Tamara Klopf (Knetzgau) starten zum 1. Oktober zwei neue Beamtenanwärterinnen der dritten Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) ihre berufliche Karriere. Shahnaz Bilal (Königsberg) nimmt nach einem vorherigen Praktikum eine Ausbildung in der Verwaltung beim Zweckverband Schulzentrum Haßfurt auf.

Landrat Wilhelm Schneider hieß die Nachwuchskräfte am Montag an ihrer neuen Wir-kungsstätte herzlich willkommen und machte den Berufsanfängern Mut, mit Neugier und Interesse an die Ausbildung, beziehungsweise das Studium heranzugehen. Entscheidend sei, dass die Arbeit Spaß und Freude macht. Deswegen werde großer Wert auf ein gutes Betriebsklima gelegt.

"Ein besonderer Arbeitgeber"

Den Landkreis Haßberge bezeichnete der Landrat als einen ganz besonderen Arbeitgeber: "Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, der dem Bürger rund 250 Dienstleistungen bietet, angefangen vom Betrieb einer Deponie über den Straßenbau bis hin zum Familienzentrum." Gerade diese Vielfalt an Aufgaben mache die Arbeit sehr reizvoll und interessant. "Wir brauchen hochmotivierten Nachwuchs. Gehen Sie die Ausbildung engagiert an, bringen Sie sich ein", appellierte Landrat Wilhelm Schneider an die Auszubildenden und Anwärterinnen und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft.

Auch Geschäftsleiter Horst Hofmann, Ausbildungsleiterin Angelika Berthold sowie Perso-nalratsvorsitzender Edwin Oppelt sagten ihre größtmögliche Unterstützung während der Lehrzeit zu. Beim Landkreis Haßberge befinden sich aktuell insgesamt 26 Nachwuchskräfte in Ausbildung. red