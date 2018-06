Neue Aufgaben für Priester

In der katholischen Kirche gibt es einige personelle Veränderungen, die die Region Forchheim betreffen.So hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick den Salesianerpater Binu James Puthenkunnel, derzeit Kaplan im Seelsorgebereich "Pfarreienverbund Höchstadt und Umgebung", mit Wirkung vom 1. September zum Kaplan im Seelsorgebereich "Pfarreienverbund Forchheim-Mitte" mit Sitz in Forchheim St. Martin ernannt.Der aus Forchheim stammende Markus Goller, Pfarrer der Pfarrei Christkönig Fürth und Administrator der Pfarrei Veitsbronn, wird mit Wirkung vom 1. September zusätzlich Administrator der Pfarrei Unsere Liebe Frau Fürth.Erzbischof Schick ernannte zudem Dominik Urban aus Eggolsheim, derzeit Kaplan im Seelsorgebereich "Pfarreiengemeinschaft Kronach", mit Wirkung vom 1. September zum Pfarrvikar im Seelsorgebereich "Pfarreiengemeinschaft Pottenstein und Umland" mit Sitz in Pottenstein.Daniel Bittel aus Strullendorf, derzeit Kaplan im Seelsorgebereich "Pfarreienverbund Schlosskirche - Hl. Kreuz - St. Benedikt" in Bayreuth, wird mit Wirkung vom 1. September Administrator der Pfarrei Neustadt a. d. Aisch.Außerdem bekommt Dekan Pater Marek Flasinski eine Aufgabe hinzu. Er ist Pfarradministrator in Auerbach und Michelfeld sowie leitender Pfarrer im Seelsorgebereich "Pfarreienverbund Auerbach" und wird zum 1. September zusätzlich zum Administrator der Pfarreien Pottenstein, Elbersberg, Hohenmirsberg, Kirchenbirkig. red