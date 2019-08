Neue Aufgabe für Wein- und Obstpresse

In Unfinden brauchen Vögel und andere Kleinlebewesen auch im Sommer bei Trockenheit nicht Durst zu leiden. Denn dort hat der Obst- und Gartenbauverein unter der Führung von Vorstand Ingo Wohlgemuth mit etlichen fleißigen Helfern zusätzlich zu den vielen Angeboten des letzten Jahres noch zwei weitere Hingucker-Wasserstellen aufgebaut.

Zum ersten wurde am Bushäuschen im Dorf eine fast einen Quadratmeter große Vogeltränke mit der Aufschrift "OGV Unfinden 2019", die der Steinbildhauermeister Michael Tully aus Königsberg angefertigt hat, aufgestellt. Die Vereinsmitglieder sorgten dabei für den Untergrundaufbau, und Walter Kirchner stellte zwei große Sockelsandsteine zur Verfügung. Der Wasserbereich stellt einen Ammonit dar, die Versteinerung eines Kopffüßers. Der ausgewählte Ort lädt zum Verweilen und Beobachten ein.

Wein- und Obstpresse

Zum Zweiten wurde am Bushäuschen am unteren Dorfeingang die in die Jahre gekommene Wein- und Obstpresse umgebaut, damit sie als Wassertankstelle für Insekten dienen kann. Auch hier wurde der Untergrund durch den Obst- und Gartenbauverein vorbereitet, damit die Obstpresse sicher am neuen Platz aufgestellt werden konnte. Sie dient nicht nur als Vogeltränke, sondern zudem für Einheimische und Gäste als Blickfang am Ortseingang, um jeden Besucher im Weindorf Unfinden willkommen heißen zu können.