Neue Aufgabe für Beetz

Der erst kürzlich zum Kirchenpfleger beauftragte Mathias Beetz ist nun auch Wortgottesdienstleiter in der Pfarrei St. Bartholomäus Rothenkirchen. Nach 18 Monaten Ausbildung fand nun in Eggolsheim die Beauftragungsfeier statt.

Weihbischof Herwig Gössl überreichte den Teilnehmern in einem feierlichen Gottesdienst die Beauftragungsurkunden des Bistums Bamberg. In seiner Ansprache wies Weihbischof Gössl auf die Wichtigkeit der Ehrenamtlichen hin, die das Leben in den einzelnen Pfarreien bereichern und erhalten.

Mathias Beetz sagt zu seiner Intention, dass er schon nach dem plötzlichen Tod von Arno Hoffmann im Mai 2017 den Gedanken aufgriff, nun selbst noch mehr in der Pfarrei zu helfen. Im Winter 2017 begann dann die umfangreiche Ausbildung.

Wortgottesdienstleiter sind Laien, die durch eine besondere und intensive Ausbildung dazu befähigt werden, Wortgottesdienste, Andachten und auch Totengebete in den Kirchen der Pfarreien zu leiten. Durch den wachsenden Priestermangel wird es zukünftig in der Verantwortung der Gemeinden stehen, aktive Laien zu gewinnen, um weiterhin regelmäßig gottesdienstliche Feiern zu halten, damit das gemeindliche Leben in den Kirchen vor Ort stattfinden kann. eh