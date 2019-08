Neue Assistenten im Seniorenheim erhalten Zertifikate

Ein Jahr lang haben sie gepaukt, was das Zeug hält, haben sich in 120 Unterrichtsstunden schlau gemacht in Fächern wie Aufbau und Organisation im Betrieb, Sicherheit, Gesundheitsschutz beziehungsweise Hygiene; weitere Lehrinhalte waren aber auch das persönliche Erscheinungsbild oder wichtige Umgangsregeln. Und nun wurden die extern Beschäftigten der Barmherzigen Brüder Gremsdorf, Ursula Fischkal und Thomas Welz, für all ihre Mühen belohnt. Im Bamberger Klinikum am Michelsberg bekamen sie zusammen mit anderen Schulabsolventen im Gesundheits- und Pflegebereich ihre Zertifikate zum Assistenten im Seniorenheim überreicht.

Hinter Fischkal und Welz liegt ein Jahr, in dem sie praktische Erfahrungen im BRK-Alten- und Pflegeheim Etzelskirchen sowie im Vitanas Senioren Centrum St. Anna in Höchstadt sammeln konnten. Denn, so Ausbildungsleiter Lutz Tamaschke von den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf, es sei dringend notwendig, frühzeitig das theoretisch erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen. Unterstützung habe man zudem durch die Sozialpflegeschule in Höchstadt gefunden.

Es gibt weiter Bedarf

Tamaschke sieht darin auch eine Möglichkeit, die ehemals Beschäftigten der Gremsdorfer Behindertenwerkstatt auf einen externen, sozialpflichtigen Arbeitsplatz zu bekommen. Für Thomas Welz war es äußerst wichtig, dass er sich durch die einjährige Ausbildung "persönlich weiterentwickeln konnte", und Ursula Fischkal wollte sich "noch besser für ihre Tätigkeit im Altenheim qualifizieren".

Rückblickend kann Tamaschke bestätigen, dass neben der fachlich fundierten Weiterbildung auch eine "Lebensbildung" stattgefunden habe. Gerade im Altenheimbereich bestehe weiterhin die Notwendigkeit, ausgebildete Assistenten zu bekommen, bestätigt die Leiterin des Seniorenheimes Etzelskirchen, Oktavia-Sorina Mercan - und sie seien eine Bereicherung fürs ganze Haus. red