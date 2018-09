Neue Angebote bei der Musikwerkstatt

In der Kissinger Musikwerkstatt, Verein zur Förderung der Musikerziehung e.V., beginnt das 32. Unterrichtsjahr. Neu angeboten wird Unterricht für Konzertante Blockflöte. Auch Unterricht für Cello ist wieder im Angebot. Möglich wird dies durch die neue Lehrerin Christine Stumpf, die eine wertvolle Erweiterung des Lehrerkollegiums verkörpert. Christine Stumpf übernimmt außerdem den Unterricht "Musikalische Früherziehung" von Werner Rieck, der dieses Fach nach etlichen Jahren abgibt. Die bisherigen Fächer wie Gesang, Klavier, Keyboard, Schlagzeug und Akkordeon sind natürlich weiter im Programm. Ab sofort werden Anmeldungen für alle Fächer auch telefonisch unter 0971/669 94 angenommen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an einer unverbindlichen Informationsveranstaltung am Freitag, 14. September, um 18 Uhr in den Unterrichtsräumen der Kissinger Musikwerkstatt, Steinstraße 29, teilzunehmen und sich auch anzumelden. sek