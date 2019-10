Neue Andachtsreihe in der Klosterkirche

Am Mittwoch, 2. Oktober, startet in der Klosterkirche St. Anton eine neue Andachtsreihe, die fortan regelmäßig jeden ersten Mittwoch im neuen Quartal stattfinden wird. Ein ehrenamtliches Vorbereitungsteam hat sich zusammengefunden und bietet in der Klosterkirche jeweils um 19 Uhr Trauerandachten an. "Zeit und Raum für Trauer" lautet das übergeordnete Motto. Die Termine der jeweils unter einem anderen Motto stattfindenden Andachten wie zum Beispiel die Sternenkinder-Gedenkfeier oder "Was ich dir noch hätte sagen wollen" findet man am Schriftenstand der verschiedenen Kirchen in Forchheim und Umgebung sowie auf der Internetseite des Klostervereins www.klosterverein-forchheim.de.