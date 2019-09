Neue Ampel macht den Schulweg sicherer

Das Überqueren der Dr.-Georg-Schäfer-Straße zwischen dem Freibad und den Schulen soll sicherer werden, vor allem für die Schüler. Das war seit langem eine Forderung in Eltmann und ist nun umgesetzt. Dazu dient künftig eine Fußgängerampel. Pünktlich zum Schuljahresbeginn wurde sie von Bürgermeister Michael Ziegler (CSU) in Betrieb gesetzt.

Die Notwendigkeit einer solchen Ampel nahe dem Eltman-ner Schulzentrum wurde schon lange diskutiert. Dazu gab es Probephasen mit 30-km/h-Beschränkung und Versuchsampel. Auch über einen Zebrastreifen wurde diskutiert. 1200 Schüler besuchen täglich die drei Schulen Grundschule, Mittelschule und Realschule.

Genau vor einem Jahr fand in der Stadt eine kleine Sicherheitskonferenz statt, bei der Verantwortliche von Stadt, Straßenbauamt, Polizei und Schulen ihre Bedenken und Wünsche vortrugen. Letztendlich kam es zu der Entscheidung, dass eine Fußgängerampel den Schulweg am besten sichert. Die Ampel ist rund um die Uhr in Betrieb und wird über Detektoren für Fußgänger und Fahrzeuge geschaltet. Solange niemand auf den Knopf für die Fußgängerampel drückt, ist sie für den motorisierten Verkehr freigegeben und zeigt den Fußgängern rot.

Die Ampel wurde barrierefrei gebaut und mit Einrichtungen für Behinderte versehen. Die Anlage ist auch akustisch wahrnehmbar. Insgesamt hat das Straßenbauamt in Schweinfurt für die Installation der Ampelanlage 20 000 Euro aufgewendet. 4200 Euro steuerte die Stadt Eltmann bei (barrierefreier, behindertengerechter Ausbau). gg