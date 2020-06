Neue Altendorfer Räte nehmen ihre Arbeit auf

Die konstituierende Sitzung des neuen Altendorfer Gemeinderats fand unter Beachtung strenger Abstands- und Infektionsschutzmaßnahmen im Bürgersaal statt. Bürgermeister Karl-Heinz Wagner (CSU) bedankte sich insbesondere bei den neu gewählten Mandatsträgern für die Bereitschaft, dieses kommunale Ehrenamt zu übernehmen und vereidigte die neuen Mitglieder des Gremiums. Im Anschluss daran wurde Gemeinderätin Doris Roppelt (UBB) zur neuen Zweiten Bürgermeisterin gewählt und vereidigt.

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die von der Verwaltung vorgelegte neue Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts. Gleiches galt für die Geschäftsordnung, in der grundlegende Arbeitsabläufe geregelt werden.

Als einziger Ausschuss wurde ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet und durch fünf Mitglieder besetzt. Ihm gehören nun neben Roppelt auch Thomas Götz (CSU), Simone Wohlgenannt (FWS), Reinhard Göller (ZWdG) und Markus Heppt (AkB) an. Für die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbands Eggolsheimer Gruppe wurden Wagner, Benjamin Neudecker (FWS) und Martin Müller (ZWdG) benannt. Im Abwasserzweckverband Buttenheim-Altendorf vertreten Wagner, Tobias Gunselmann (FWS) und Thomas Götz die Belange der Gemeinde. Mitglieder im Zweckverband der Deichselbachschule sind zukünftig Karl-Heinz Wagner und Hans Körber (AkB).

Für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde werden Gemeinderat Hans Körber und Gemeinderat Michael Joachimsthaler (UBB) die neuen Ansprechpartner sein. Seine Ansprechpartnerin in der Gemeindeverwaltung ist Christine Heppt. Der Beauftragte für Behinderte und Senioren ist Ralph Behringer (CSU). Sandra Weiglein wurde als Ansprechpartnerin von Seiten der Verwaltung benannt.

Bereits im Vorfeld hatte das Altendorfer Gemeindeoberhaupt das über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte und beliebte Kürbisfest in Altendorf abgesagt. Es hätte 2020 zum 25. Mal stattgefunden. Der Bürgermeister betonte, dass "die Gesundheit der Bevölkerung an oberster Stelle stehen muss und hier kein Schutz gewährleistet werden kann". Dadurch entfällt auch die Kürbissaisoneröffnung. Darüber hinaus wird es kein Sommerfest des Kindergartens und keine Kirchweihen in Altendorf und Seußling geben.

Das Rathaus in Altendorf wird weiterhin für persönliche Vorsprachen nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung geöffnet sein. Es wird darum gebeten, die Terminabsprache gleich mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu vereinbaren.