Neue Allianz kann erste Erfolge vorlegen

Gemeinsam stark durch interkommunale Zusammenarbeit - diesen Leitgedanken wollen die Allianzkommunen Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Königsberg auch 2019 aktiv umsetzen. Erste Erfolge kann die Allianz Main & Haßberge schon verbuchen, wie sie mitteilte.

So konnten mit dem allianz-weiten Kernwegenetzkonzept, der Erstellung der Website www.mainundhassberge.de und dem am 1. Januar in Kraft getretenen, neuen Förderprogramm zur Stärkung der Ortskerne bereits erste Projekte abgeschlossen werden. Nun arbeitet die Allianz an neuen Projekten. Hierfür kamen die Vorstände im Januar zu einer Allianzsitzung im Rathaus in Königsberg zusammen, bei welcher auch gleich die druckfrischen neuen Roll-ups zum Einsatz kamen. Gemeinsam wurde das weitere Vorgehen für die Projekte der Allianz Main & Haßberge abgestimmt. So ist die Aufstellung von Mitfahrbänken in der Allianzregion geplant, um zur Verbesserung der Mobilität, insbesondere auch von älteren Personen, beizutragen. Das Projekt soll über Leader (EU-Zuschüsse) gefördert werden; derzeit wird an der Auswahl von geeigneten Standorten für die Bänke gearbeitet. Ein weiteres Projekt in der Pipeline ist die Schaffung von Aussichtspunkten in der Region. Hier sollen Orte, die besondere Aus- und Weitsichten bieten, mit einer entsprechenden Infrastruktur aufgewertet werden. Denkbar ist hier die Anbringung von Panoramatafeln und einer besonderen Möblierung, welche zum Verweilen einlädt. Bei Interesse ist auch die Beteiligung weiterer Allianzen am Projekt geplant.

Weitere Bemühungen

Auch in der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben rücken die Allianzkommunen zusammen. So werden derzeit die Möglichkeiten der gemeinsamen Vergabe der elektrischen Prüfung sowie der Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit geklärt. Für die Mitarbeiter der kommunalen Bauhöfe werden darüber hinaus gemeinsame Motorsägekurse organisiert. red