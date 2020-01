Neue Ärzte, mehr Sprechstunden

Die ambulante Versorgung im Bereich Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie am Standort Haßfurt mit den Filialen Eltmann und Hofheim im Medizinischen Versorgungszentrum Haßfurt (MVZ) konnte bereits in den vergangenen Jahren ausgebaut werden. Wie die Haßberg-Kliniken nun mitteilen, ergänzen ab Januar 2020 der Bereich Kinder-Orthopädie sowie neue Sprechstunden in der Gefäßchirurgie das Angebot in Haßfurt. Außerdem verstärken zwei neue Fachärzte das Team.

"Mit dem Ausbau der Sprechstunden und des Spektrums leisten wir erneut einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung im chirurgisch-orthopädischen Bereich, zusammen mit den etablierten Praxen im Landkreis", freut sich Wilfried Neubauer, Geschäftsführer des MVZ. Bereits im April 2018 konnte man mit Dr. Olaf Anders einen erfahrenen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ins Team um Dr. Werner Stubner am MVZ-Standort Haßfurt holen. Anders, auch zuständig für die Leitung der MVZ-Praxen für Orthopädie und Unfallchirurgie in Haßfurt, Eltmann und Hofheim, baut seither kontinuierlich die Zusammenarbeit der einzelnen Standorte untereinander sowie mit den Krankenhäusern in Haßfurt und Ebern aus.

Wurzeln im Landkreis

Zum Jahresbeginn 2020 wird das Team nun erneut erweitert. Zwei Medizinier, deren Wurzeln im Landkreis Haßberge liegen, werden künftig im MVZ arbeiten: Dr. Christian Schmidt und Dr. Larissa Stubner.

Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Zusatzbezeichnung Kinderorthopädie wird in Haßfurt kinderorthopädische Sprechstunden anbieten, aber auch die orthopädische-unfallchirurgische Sprechstunde für Erwachsene an den Standorten Haßfurt, Eltmann und Hofheim einschließlich ambulanter Operationen mit übernehmen.

Mit der neuen Aufgabe kehrt die junge Ärztin gewissermaßen in ihre medizinische "Heimat" zurück. Sie kennt ihr neues Betätigungsfeld bereits. "Ich habe schon ganz am Anfang meines Studiums mit dem Praxisteam gearbeitet", berichtet die Tochter von Werner Stubner. "Die Praxis liegt mir schon am Herzen und ich freue mich, wieder hier zu sein."

Eine Freude, die die Verantwortlichen des MVZ teilen. Schließlich bringt die Fachärztin eine für Haßfurt neue Disziplin mit. Die Kinderorthopädie beschäftigt sich mit der Vorsorge, Erkennung und Behandlung von Erkrankungen und Veränderungen des Bewegungsapparates im Kindes- und Jugendalter. In diesem Bereich kommen sowohl konservative Verfahren, wie Gipsbehandlung, Orthesen, Einlagen und Korsette, als auch operative Behandlungsmethoden zum Einsatz. Besondere Schwerpunkte liegen auf Erkrankungen und Deformitäten von Händen und Füßen, auf Erkrankungen der Hüft- und Kniegelenke oder der Wirbelsäule sowie Wachstumsfugenstörungen und Beinlängendifferenzen.

Als Notfallmedizinerin und Durchgangsärztin für Arbeits-, Schul-, Kindergarten- und Wegeunfälle betreut Stubner zudem Unfälle im Kindes- und Jugendalter. Zu den Patienten der Kinderorthopädie zählen außerdem Kinder und Jugendliche mit anderen Symptomen, wie infantile Zerebralparese, Achondroplasie, Trisomie 21 oder der Glasknochenkrankheit.

Noch ein Rückkehrer

Mit Schmidt ist auch der zweite neue Arzt ein "Rückkehrer". Er stammt nämlich aus Prappach. "Ich freue mich sehr, wieder zurück in der Heimat zu sein", berichtet er. Nach zehn Jahren in der "Fremde" - unter anderem im Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt und im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim - wird künftig wieder Prappach der Lebensmittelpunkt des Mediziners sein.

"Ich bin hier verwurzelt und mag Land und Leute", schmunzelt er. Die Facharztstelle ist für ihn ein echter Glücksfall, bietet sich doch die Chance, berufliches Fortkommen und die Rückkehr zu den privaten Wurzeln miteinander zu verbinden. Mit ihm als Orthopäden kann die fachärztliche Absicherung im Landkreis weiter gefestigt werden. "Wir können dann noch besser gewährleisten, dass zeitnah Facharzttermine vereinbart werden können", so Geschäftsführer Neubauer.

Schmidt wird sowohl am Standort Haßfurt tätig sein als auch, zusammen mit Mohammad, die Filialpraxis in Hofheim besetzen. Er wird sich schwerpunktmäßig mit Fehlbildungen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates befassen.

Auch für Schmidt ist die Zulassung als Durchgangsarzt für Arbeits-, Schul-, Kindergarten- und Wegeunfälle bereits beantragt. Neben der Tätigkeit in Haßfurt und Hofheim wird er orthopädisch-unfallchirurgische Sprechstunden einschließlich ambulanter Operationen in der dritten MVZ-Praxis in Eltmann anbieten.

Die Filiale dort arbeitet eng mit der MVZ-Praxis in Haßfurt zusammen. Seit Januar 2018 ist in der Wallburgstadt schwerpunktmäßig Dr. Michael Uhl als Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie tätig. Die OP-Räume wurden umfassend renoviert und auf den neuesten Stand gebracht. In diesem Bereich finden nun fast alle ambulanten Operationen statt, die in den Sprechstunden der Fachärzte in Haßfurt, Hofheim und Eltmann anberaumt werden. Neben Anders und Uhl wird ab Anfang 2020 auch Mohammad in der MVZ-Filialpraxis Eltmann ambulante Operationen wie etwa hand- und fußchirurgische Eingriffe und Arthroskopien an Knie- und Sprunggelenk durchführen. Auch die Filiale Hofheim wurde zwischenzeitlich ausgebaut und bietet Sprechzeiten an drei Wochentagen, welche von Mohammad, Schmidt und Larissa Stubner abgehalten werden.

Vier Sprechstundentage

Aber nicht nur in der Orthopädie und Unfallchirurgie gab und gibt es Veränderungen. Auch in der Fachabteilung Gefäßchirurgie im MVZ Haßfurt wurde bereits im Spätsommer 2019 das Team um Dr. Gabriele Hennig, Fachärztin für Chirurgie und Gefäßchirurgie, durch den Facharzt für Gefäßchirurgie Mohamad Eissawy erweitert. So konnte die ambulante Sprechstunde im MVZ Haßfurt aufgestockt werden. Sie findet nun an vier Wochentagen statt. red