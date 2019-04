Am Ostersonntag werden beim Osterfestgottesdienst in der evangelischen Dreieinigkeitskirche in Eltmann die neuen Abendmahlsgeräte an die Gemeinde übergeben.

Am 20. Juni 2017 hatte der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Gleisenau die Anschaffung neuer Abendmahlsgeräte beschlossen. Die bisherigen Kannen, Kelche und Hostiendosen aus dem Jahr 1959 waren Serienware und nicht aus Edelmetall gefertigt. Die Fachleute der evangelischen Kirche in Bayern hatten dem Kirchenvorstand mitgeteilt, dass diese Geräte nicht mehr verwendet werden sollen. Vor einer Anschaffung von nur versilberten Kannen und Kelchen war dringend abgeraten worden. Der Kirchenvorstand beauftragte seine Mitglieder Silka Dörr, Ebelsbach, Klaus Thein, Schönbrunn, Anja Will, Rudendorf, Cornelia Winterstein-Bötsch, Eltmann, und Pfarrer Volkmar Gregori, Gleisenau, damit, sich um neue Abendmahlsgeräte aus Edelmetall zu kümmern. Die nun angeschafften Kelche, die Kanne und die Hostiendose sind Unikate.

Das Projekt fand große finanzielle Unterstützung durch viele Gemeindemitglieder. Auch die Stadt Eltmann gewährte einen Zuschuss zu dieser Anschaffung.

Der Festgottesdienst am Ostersonntag beginnt um 10 Uhr. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde wird mitwirken. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Empfang des Kirchenvorstandes auf dem Kirchenvorplatz. red