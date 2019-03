Neudrossenfelder Frauenunion ist eine aktive Damenriege

Eine kleine Gruppe zwar mit "nur" zwölf Damen, dafür aber richtig aktiv: Die Frauenunion Neudrossenfeld, die es seit 2012 gibt, bewegt was, hat sich 2018 in der Öffentlichkeit positiv dargestellt mit einigen guten Aktionen wie etwa mit einer Spende über 500 Euro an den Förderverein der Friedrich-von-Ellrodt-Schule zur Anschaffung eines Koffers für die Laptops. Oder die Säuberung des öffentlichen Bücherschranks neben dem Rathaus, den man selbst aufgestellt hatte. Außerdem wurde eine Lesebank gebaut. "Der Bücherschrank wird stark frequentiert", freute sich Vorsitzende Marion Weidner bei der Hauptversammlung im Bräuwerck. Man müsse aber schon aufpassen und das Geschriebene ständig durchschauen, damit das Niveau stimmt.

Ein großer Erfolg sei der Kurs zur Selbstverteidigung in Zusammenarbeit mit dem "Weißen Ring" gewesen mit über 30 Besuchern, "da hat Bürgermeister Harald Hübner als 'Täter' einiges einstecken müssen". Schließlich bereicherte die Frauenunion mit einer großen Tombola die DrossenfelderWeihnacht. Mit dem Erlös könne man an anderer Stelle helfen, so die Vorsitzende, die einen flammenden Appell an die Drossenfelder Bürgerinnen richtete, sich der Frauenunion anzuschließen,. "Wir sind keine rein politische Truppe, sondern tun vor allem was für die Allgemeinheit".

Die Neuwahlen bestätigten ausnahmslos den Vorstand. Vorsitzende ist Marion Weidner, ihre Stellvertreterin Irene Weigel. Die Kasse führt Sabine Schertel, Schriftführerin bleibt Lisa Weigel. Als Beisetzerin fungiert Uschi Hofmann.

Lobende Worte fand Frauenunion-Kreisvorsitzende Brigitte Soziaghi für die Neudrossenfelder. "Ihr seid ein kleiner Leuchtturm im Kulmbacher Land".

Bürgermeister Harald Hübner sieht in der Neudrossenfelder Frauenunion eine Charmeoffensive, die das Gemeindeleben bereichert. Er wünscht sich aus deren Reihen Kandidatinnen für die Kommunalwahl 2020.

Mit Blick auf 2019 will die Vorsitzende ein interessantes Projekt verwirklichen: der Bau eines Insektenhotels, "damit wir auch einen kleinen Beitrag für die Natur leisten". Horst Wunner