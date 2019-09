Neudorf lädt zum Herbstmarkt ein

Am Sonntag, 29. September, findet von 10 bis 17 Uhr der siebte Herbstmarkt in Neudorf bei Scheßlitz statt. Mehr als 40 Anbieter werden "im Herzen" der kleinen Juraortschaft ihre Marktstände aufbauen. Das Angebot reicht vom Kunsthandwerk über Dekoartikel, Blumen bis hin zu regionalen Lebensmitteln, Honig- und Imkereiprodukten. Für die kleinen Besucher besteht unter anderem die Möglichkeit, am Kinderflohmarkt am Spielplatz beim Gemeinschaftshaus teilzunehmen (keine Anmeldung erforderlich). Für Verpflegung sorgt der Obst- und Gartenbauverein Neudorf und Umgebung sowie die Dorfgemeinschaft Neudorf e.V. red