Neubürgerstammtisch mit dem BBC

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg lädt zum Neubürgerstammtisch am Donnerstag, 12. Dezember, ein, zu einem sicher spannenden Blick "hinter die Kulissen" mit der Mannschaft des Basketball Club Coburg (BBC), wie es in der Einladung heißt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am VIP-Eingang der HUK-Coburg-Arena (rechte Seite neben dem Haupteingang). Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung per E-Mail an lisa.presler@coburg.de oder telefonisch unter 09561/892305. red