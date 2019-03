Neubürgerstammtisch im Gründerzentrum

Der nächste Neubürgerstammtisch findet am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum in der Sieboldstraße 7 statt. Geschäftsführer Dr. Matthias Wagner wird einen Einblick in die Ziele und die Leistungen des RSG geben, wie zum Beispiel die Beratung und Begleitung sowie die Bereitstellung der Infrastruktur für Unternehmensgründer. Weitere Informationen zum Rhön-Saale-Gründerzentrum erhalten Interessierte auf der Internetseite des RSG. Das Neubürgertreffen ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. sek