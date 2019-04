Neubürger treffen Kurdirektorin

Das nächste Neubürgertreffen findet am kommenden Donnerstag, 18. April, statt. Dabei lernen die Neubürger die neue Kurdirektorin Sylvie Thormann kennen und erhalten eine Führung im Kurtheater mit Blick hinter die Kulissen. Der Treffpunkt ist um 19 Uhr am Bad Kissinger Kurtheater. Die Teilnahme am Treffen ist unverbindlich, eine Anmeldung auch nicht erforderlich. sek