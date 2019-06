Neubürger radeln durch Coburg

Der Neubürgerstammtisch lädt zu einer organisierten Radtour durch Coburg am Donnerstag, 27. Juni, ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Marktplatz Coburg direkt beim Prinz-Albert-Denkmal. Bitte das eigene Rad mitbringen. Im Anschluss zur Tour kehren alle Radsportler gegen 19.30 Uhr zum Neubürgerstammtisch in das griechische Restaurant "Dionysos", Rosenauer Straße 111, ein. Dort gern gesehen sind natürlich auch alle, die nicht an der Radtour teilnehmen können. Bei schlechtem Wetter wird die Radtour nicht stattfinden, das Treffen im Restaurant auf jeden Fall. Verbindliche Anmeldungen nimmt die

Wirtschaftsförderungsgesellschaft unter Telefon 09561/892305 oder an lisa.presler@coburg.de entgegen. red